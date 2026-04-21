Стреляли по колесам. СБУ раскрыла подробности задержания сотрудников ТЦК в Одессе

21 апреля, 19:42
СБУ заявила о задержании в Одессе представителей ТЦК и СП, которых подозревают в вымогательстве денег (Фото: Служба безопасности Украины / Telegram)

СБУ заявила о задержании в Одессе представителей ТЦК и СП, которых подозревают в вымогательстве денег (Фото: Служба безопасности Украины / Telegram)

Военнослужащие Одесского ТЦК и СП, которых задержали сотрудники СБУ во вторник, 21 апреля, требовали с военнообязанных деньги, а в случае отказа совершали насилие и угрожали отправить их «штурмовиками» в ускоренном режиме.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Там рассказали, что работники ТЦК «выбивали» деньги прямо в служебном авто, в которое потерпевших затягивали силой.

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Как отметили в СБУ, фигурантам помогал житель региона, который проходил службу в ТЦК. Он искал мужчин, узнавал об их материальном положении и маршрутах движения.

Далее представители ТЦК отслеживали потерпевших и нападали на них посреди улицы или на автодорогах. Военнослужащие использовали два служебных мультивэна, в одном из которых держали пострадавших, а со второго — группа следила за обстановкой вокруг, сообщили в СБУ.

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Фигурантов преступной группировки задержали «на горячем», когда они «выбивали» деньги из местного жителя, отметили в украинской спецслужбе.

Там рассказали, что при задержании фигуранты оказали сопротивление. Спецназовцы СБУ использовали оружие, стреляя по колесам авто, на котором пытались скрыться военнослужащие. Никто не пострадал, добавили в СБУ.

21 апреля Суспільне сообщило, что в Одессе сотрудники Службы безопасности задержали военнослужащих одного из районных ТЦК и СП.

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По данным источников Суспільного в СБУ, речь идет о задержании восьми представителей Пересипского ТЦК и одного участкового. Собеседники Общественного заявили, что те «требовали 50 тыс. долларов».

До этого одесские Telegram-каналы писали о преследовании и стрельбе. Издание Думская утверждало, что операцию по задержанию проводило спецподразделение КОРД и сотрудники внутренней безопасности СБУ.

В Одесском областном ТЦК и СП подтвердили факт задержания военнослужащих. Впоследствии в Сухопутных войсках заявили, что начальника Одесского областного ТЦК, а также начальника Пересыпского районного ТЦК отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Редактор: Екатерина Шпак

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Одесса ТЦК ТЦК и СП Вымогательство

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