Сломанные ребра и проколотое легкое. В одесском ТЦК начали служебную проверку из-за инцидента с «заталкиванием в бус» мужчины

В областном ТЦК и СП Одессы сообщили о начале служебной проверки после инцидента 19 июля (Фото: Черновицкий областной ТЦК и СП via Facebook)

В Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки заявили о начале служебной проверки после инцидента 19 июля с участием совместной группы оповещения одного из РТЦК и СП. Об этом в воскресенье, 20 июля, сообщила пресс-служба ТЦК в Facebook.

Речь идет о видео в социальных сетях, на котором, вероятно, работники ТЦК силой заталкивают мужчину в микроавтобус. По данным пользователей, пострадавший — харьковчанин по имени Валентин, который сейчас находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, пишет Суспільне.

Бывшая жена пострадавшего Татьяна сообщила в Instagram, что у мужчины диагностировали переломы ребер и проколотые легкие. По ее словам, врачам удалось стабилизировать его состояние и спасти жизнь.

«Второй день Валик был в Одессе. На данный момент сделано все, что можно. Там было два буса. От одного он убежал. Второй сбил таким образом, что поломалось три ребра. Одно ребро прокололо легкое. Врачи смогли спасти его жизнь», — сказала женщина.

В Одесском областном ТЦК и СП сообщили, что после инцидента начали служебную проверку, чтобы выяснить, законно ли действовали военнослужащие.

В заявлении ТЦК отметил, что позиция руководства неизменна — все действия должны происходить в рамках закона. В ведомстве также заверили, что будут сотрудничать с правоохранителями для проведения объективного расследования.