ГБР заявило, что получило 30 жалоб на офицера ТЦК Николаевской области за избиение, ему сообщили о подозрении

ГБР заявило, что получило не менее 30 жалоб на офицера ТЦК Николаевской области (Фото: ГБР)

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении офицеру одного из ТЦК и СП Николаевской области, который во время проведения мобилизационных мероприятий применял физическое насилие к военнообязанным.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в четверг, 8 января.

В ГБР заявили, что получили не менее 30 жалоб на неправомерные действия сотрудников Корабельного РТЦК и СП во время проверок военно-учетных документов.

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Там отметили, что количество обращений свидетельствует о системном характере нарушений.

Как добавили в ГБР, следователи установили, что офицер областного ТЦК и СП неоднократно применял физическое насилие к военнообязанным.

Ему объявили о подозрении в умышленном причинении телесных повреждений (ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование продолжается.

Офицеру грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, или общественные работы на срок до 200 часов, или до года исправительных работ.