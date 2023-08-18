Вымогала деньги за отсрочку от призыва. Нацполиция задержала чиновницу ТЦК во Львовской области 18 августа, 16:57 Национальная полиция Украины сообщила о задержании работницы ТЦК Львовской области, которая требовала деньги с граждан призывного возраста для уклонения от мобилизации (Фото:UA_National_Police/Telegram)

Национальная полиция Украины сообщает, что задержала работницу ТЦК Львовской области за то, что требовала деньги с граждан призывного возраста, которые подлежали мобилизации.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

Как установило следствие, 33-летняя женщина вносила недостоверные данные во временные удостоверения военнообязанных, что позволяло уклоняться от призыва. За это требовала с каждого гражданина одну тысячу долларов США

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Фото: UA_National_Police/Telegram

Правоохранители задержали фигурантку сразу после получения очередной взятки и передачи документов о непригодности к мобилизации. Полиция изъяла средства, а также записную книжку с данными граждан, которые могли воспользоваться «услугами» чиновницы ТЦК.

Сейчас фигурантке дела предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 368 УК Украины и вручено ходатайство о мере пресечения. Чиновнице ТЦК грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

После скандала с расследованием о бывшем военкоме Одесской области Евгении Борисове, который незаконно обогатился на 188 миллионов гривен, президент Украины Владимир Зеленский заявил о проверках ТЦК по всей Украине.

По словам президента, по состоянию на 11 августа было известно о 112 уголовных производствах в отношении должностных лиц военкоматов и 33 подозрения. Злоупотребления зафиксировали в разных областях, в частности Донецкой, Полтавской, Винницкой, Одесской, Киевской, Львовской.