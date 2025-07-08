ТЦК могут частично перейти на дистанционный формат из-за ударов РФ

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки Украины могут изменить формат работы, частично переходя на дистанционное обслуживание граждан. Причина — длительные вражеские атаки со стороны российских войск .

Об этом сообщил спикер Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Виталий Саранцев.

По его словам, российские войска не впервые осуществляют атаки на ТЦК с целью сорвать процесс мобилизации. Во время предыдущих волн атак оккупанты пытались не только нанести ракетные удары, но и прибегали к попыткам информационного воздействия и организации диверсий с применением взрывных устройств.

Несмотря на все вызовы, процесс мобилизации в Украине не прекращался и продолжается. Однако для обеспечения безопасности персонала и граждан, которые обращаются в центры, в ряде случаев меняется формат работы.

«Мы не говорим об обычном режиме. Формат меняется — для сохранения жизни и здоровья как работников ТЦК и СП, так и посетителей. Это предусматривает четкие алгоритмы безопасности», — отметил Саранцев.

Во время воздушных тревог центры прекращают обслуживание, а все присутствующие направляются в укрытия. Кроме того, в некоторых регионах могут быть внедрены элементы дистанционного предоставления услуг или их рассредоточения для уменьшения рисков.

В Министерстве обороны уже внедряют цифровые сервисы для упрощения взаимодействия граждан с территориальными центрами. Это позволит повысить безопасность и эффективность в предоставлении необходимых услуг.

Напомним, российские войска неоднократно наносили удары по ТЦК в разных регионах Украины, в частности в Кременчуге, Полтаве и Кривом Роге. Один из последних инцидентов произошел 6 июля в Кременчуге, после чего ряд ТЦК был вынужден временно изменить формат работы.