В Одессе на рынке 7 километр произошла стычка между грузчиками и представителями ТЦК: опрокинули авто, применили слезоточивый газ

Утром 30 октября в Одессе возле рынка Седьмой километр возник конфликт между группой мужчин и работниками ТЦК, в результате чего люди перевернули и разбили микроавтобус военкомата.

Пресс-секретарь рынка Ирина Ткач рассказала в комментарии Думская, что инцидент произошел около 5.50 возле КПП № 9 по улице Базовой.

По ее словам, между группой мужчин (предположительно грузчиков) и сотрудниками ТЦК возник словесный конфликт. В стычке участвовали около десяти человек, которые работают в складских помещениях на Базовой.

Она добавила, что перед инцидентом представители ТЦК задержали одного человека, которого силой завели в служебный микроавтобус. Это вызвало возмущение у группы людей.

Также женщина рассказала, что после инцидента микроавтобус с представителями ТЦК уехал в неизвестном направлении.

Фото: Думская

Она уточнила, что около 6.40 ситуация обострилась — сотрудники ТЦК вернулись на место происшествия уже на трех микроавтобусах, после чего конфликт перерос в драку.

По словам Ирины Ткач, в драке участвовали около пятидесяти мужчин.

Сообщается, что во время конфликта двум транспортным средствам ТЦК удалось покинуть территорию, а третий микроавтобус толпа смогла перевернуть.

После этого представителей ТЦК вытащили из авто, по словам очевидцев, «их немного толкали, но сильно не били».

Около 7:00 на место прибыли два экипажа полиции, которые начали расследование инцидента.

Позже в Одесском областном ТЦК и СП сообщили, что их сотрудники подверглись групповому нападению. Толпа гражданских лиц, применив физическую силу, слезоточивый газ и дубинки, атаковала военнослужащих одного из ТЦК и СП, говорится в сообщении.

«Мы расцениваем этот случай не просто как хулиганство или акт протеста, а как прямое нападение и попытку силового препятствования законным мобилизационным мероприятиям», — заявили в ТЦК и СП.

Официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет. Инцидент, по данным издания, будет расследовать СБУ.