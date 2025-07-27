В Кривом Роге сотрудник ТЦК избил мужчину. Полиция начала проверку
В Кривом Роге сотрудник ТЦК избил мужчину (Фото: Генштаб ВСУ / Facebook)
В Кривом Роге произошел конфликт между гражданским и сотрудником ТЦК. Полиция открыла уголовное производство.
Об этом сообщает Криворожское районное управление полиции.
Полиция Кривого Рога начала проверку после появления в социальных сетях видеозаписи, на которой зафиксирован конфликт между гражданским жителем и сотрудником территориального центра комплектования.
Как установили правоохранители, инцидент произошел 25 июля в Металлургическом районе города.
В результате столкновения гражданский мужчина получил телесные повреждения.
По факту инцидента открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины — умышленное легкое телесное повреждение.
Сейчас в полиции решается вопрос о назначении служебного расследования в отношении действий сотрудника ТЦК.
