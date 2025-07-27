В Кривом Роге сотрудник ТЦК избил мужчину. Полиция начала проверку

В Кривом Роге произошел конфликт между гражданским и сотрудником ТЦК. Полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщает Криворожское районное управление полиции.

Полиция Кривого Рога начала проверку после появления в социальных сетях видеозаписи, на которой зафиксирован конфликт между гражданским жителем и сотрудником территориального центра комплектования.

Как установили правоохранители, инцидент произошел 25 июля в Металлургическом районе города.

В результате столкновения гражданский мужчина получил телесные повреждения.

По факту инцидента открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины — умышленное легкое телесное повреждение.

Сейчас в полиции решается вопрос о назначении служебного расследования в отношении действий сотрудника ТЦК.

30 июня страна-агрессор Россия ударила беспилотниками рядом со зданием одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Кривом Роге.