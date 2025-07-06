Россия, вероятно, будет продолжать наносить удары по зданиям территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Украине. Об этом сообщил представитель Командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в комментарии РБК-Украина .

По его словам, цель таких атак — сорвать мобилизационные мероприятия.

«Враг очень боится притока военнослужащих в нашу армию», — подчеркнул Саранцев.

Он напомнил, что российская кампания против ТЦК началась еще раньше в виде террористических действий — в частности серий минирований и попыток пронесения у учреждения взрывных устройств.

Саранцев добавил, что атаки на ТЦК и СП, которые произошли в Полтаве, Кривом Роге и Кременчуге, являются продолжением системной враждебной тактики.

«Учитывая это, мы ожидаем, что попытки таких ударов могут продолжаться. Со своей стороны мы будем делать все возможное, чтобы обезопасить военнослужащих, работающих в ТЦК и СП, а также гражданских, которые обращаются в эти центры», — сказал спикер.

6 июля около 09:35 враг нанес воздушный удар БпЛА по городу Кременчуг Полтавской области.

Предварительно среди военнослужащих и работников ТЦК и СП раненых и погибших нет. На месте работают экстренные службы.

Россия атакует ТЦК и СП — что известно

30 июня российский дрон попал возле ТЦК и СП в Кривом Роге. Ранения получили трое гражданских.

3 июля враг нанес удар беспилотниками по Полтаве, в результате одного из попаданий возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.

«Из-за другого попадания вблизи Полтавского областного ТЦК и СП возник пожар на территории частного жилого дома. К сожалению, есть погибшие и раненые, в частности, среди гражданских», — сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

Как уточнил временно исполняющий обязанности руководителя Полтавской ОГА Владимир Когут, погибли два человека, 11 — ранены.