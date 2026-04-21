В Одессе сотрудники Службы безопасности задержали военнослужащих одного из районных ТЦК и СП.

Об этом сообщило Суспільне со ссылкой на пресс-службу ТЦК во вторник, 21 апреля.

Фото: Суспільне Одеса

Фото: Суспільне Одеса

Фото: Суспільне Одеса

На место происшествия выехало руководство Одесского ОТЦК и СП для выяснения деталей.

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По данным собственных источников Общественного в СБУ, речь идет о задержании восьми представителей Пересыпского ТЦК и одного участкового. Собеседники Суспыльного заявили, что те «вымогали 50 тыс. долларов».



Ранее одесские Telegram-каналы писали о преследовании и стрельбе. Издание Думская утверждало, что операцию по задержанию проводило спецподразделение КОРД и сотрудники внутренней безопасности СБУ.