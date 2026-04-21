В Одессе задержали военнослужащих ТЦК и СП, Telegram-каналы писали о стрельбе — СМИ

21 апреля, 13:51
Одесские Telegram-паблики сообщали о стрельбе (Фото: Суспільне Одесса)

Одесские Telegram-паблики сообщали о стрельбе (Фото: Суспільне Одесса)

В Одессе сотрудники Службы безопасности задержали военнослужащих одного из районных ТЦК и СП.

Об этом сообщило Суспільне со ссылкой на пресс-службу ТЦК во вторник, 21 апреля.

Суспільне Одеса
Фото: Суспільне Одеса
Суспільне Одеса
Фото: Суспільне Одеса
Суспільне Одеса
Фото: Суспільне Одеса

На место происшествия выехало руководство Одесского ОТЦК и СП для выяснения деталей.

Реклама

Читайте также:
Нападение на Калушский ТЦК: последний участник получил полтора года тюрьмы

По данным собственных источников Общественного в СБУ, речь идет о задержании восьми представителей Пересыпского ТЦК и одного участкового. Собеседники Суспыльного заявили, что те «вымогали 50 тыс. долларов».

Ранее одесские Telegram-каналы писали о преследовании и стрельбе. Издание Думская утверждало, что операцию по задержанию проводило спецподразделение КОРД и сотрудники внутренней безопасности СБУ.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   ТЦК и СП Одесса Служба безопасности Украины (СБУ)

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies