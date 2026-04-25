В Кривом Роге мужчина умер в ТЦК: полиция говорит о нарушении воинского учета, жена — об онкозаболевании

25 апреля, 14:09
В Кривом Роге выясняют обстоятельства смерти военнообязанного в помещении ТЦК (Фото: Львовский областной ТЦК и СП / Facebook)

В Кривом Роге выясняют обстоятельства смерти военнообязанного в помещении ТЦК (Фото: Львовский областной ТЦК и СП / Facebook)

В ТЦК Кривого Рога умер военнообязанный мужчина 1975 года рождения. Согласно предварительному диагнозу, причиной смерти является сердечная недостаточность.

Об этом сообщил Днепропетровский областной ТЦК и СП в субботу, 25 апреля.

По данным центра, мужчина умер 22 апреля.

Там также заявили, что с 2025 года он находился в розыске как нарушитель воинского учета и был доставлен в РТЦК и СП сотрудниками Национальной полиции Украины. С собой у него были документы, подтверждающие подозрение на онкологическое заболевание, и поэтому мужчину направили на дополнительное медицинское обследование.

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В РТЦК и СП утверждают, что «самочувствие гражданина внезапно ухудшилось». Была вызвана бригада экстренной медицинской помощи и представители Нацполиции. Признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Местные паблики обнародовали сообщение жены умершего, которая заявила, что о смерти мужа ей сообщили на утро следующего дня после задержания. По ее словам, его забрали в ТЦК прямо из отделения полиции, куда он пришел за водительским удостоверением. Женщина рассказала, что он собирался ехать на прием к онкологу и уже из ТЦК сообщал об ухудшении самочувствия, а потом связь с ним оборвалась.

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Днепропетровский областной ТЦК и СП заверил, что его руководство и личный состав способствуют правоохранителям в проведении проверки.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   ТЦК и СП Кривой Рог Национальная полиция Украины Днепропетровская область

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