Военные харьковского ТЦК ворвались в квартиру, стреляли и пытали хозяев — ГБР

22 апреля, 17:09
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Работники ГБР сообщили о подозрении военнослужащим одного из ТЦК Харькова и военным других подразделений (Фото: Государственное бюро расследований)

Работники ГБР сообщили о подозрении военнослужащим одного из ТЦК Харькова и военным других подразделений (Фото: Государственное бюро расследований)

Государственное бюро расследований разоблачило группу военнослужащих одного из районных ТЦК Харькова и военных других подразделений, которых подозревают в пытках людей и стрельбе. Об этом сообщает ГБР в среду, 22 апреля.

Отмечается, что к противоправным действиям были причастны шесть человек, действовавших совместно и по предварительно разработанному плану. Среди них — майор ТЦК, который занимал руководящую должность и руководил действиями сообщников. Он также привлек военнослужащих подразделения охраны ТЦК и военнослужащих, которые занимались рекрутингом кандидатов в воинские части.

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Как отметили в ГБР, фигуранты, прикрываясь «мерами оповещения» во время мобилизации, ворвались в чужое жилье и представились работниками СБУ для проведения «обыска». По данным следствия, фигуранты требовали у людей признаний в том, что они якобы причастны к сбыту наркотических средств и психотропных веществ. При этом они применяли физическую силу и угрожали оружием.

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Когда один из мужчин попытался сопротивляться, военные открыли по нему огонь. После этого двух пострадавших силой вывезли в помещение ТЦК. Там их удерживали длительное время, били, угрожали оружием и заставляли предоставить информацию, необходимую сообщникам. Кроме этого, как отметили в ГБР, военные заставляли одного из пострадавших подписать документы, в частности об отмене отсрочки от мобилизации.

Позже одного из мужчин отпустили, другой сбежал самостоятельно.

Фигурантам сообщили о подозрении в пытках, совершенных по предварительному сговору группой лиц. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

https://www.youtube.com/watch?v=5zNtD3il9DU
Редактор: Екатерина Шпак

Теги:   Государственное бюро расследований (ГБР) ТЦК и СП Харьков Военные ТЦК

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