Проверки военкоматов в Украине: приговоров пока нет, 15 дел передали в суд — ГБР 9 августа, 21:34 В Тернопольской области разоблачили военкома, который изготавливал липовые справки для уклонистов за границу, 4 августа 2023 года (Фото:tp.npu.gov.ua)

По состоянию на среду, 9 августа, Государственное бюро расследований направило в суд уже 15 обвинительных актов, связанных с работниками территориальных центров комплектования.

Об этом сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.

Сапьян отметила, что в 15 из 112 имеющихся дел, в которых фигурируют работники ТЦК, уже завершены досудебные расследования, и их обвинительные акты направлены в суд.

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«То есть дело будет по существу рассматриваться в суде, и это означает, что следующим этапом будет вынесение приговоров. Сейчас приговоров (работникам ТЦК — ред.) пока нет», — пояснила она.



Сапьян предложила всем служащим, которые имеют полномочия принимать определенные решения, всегда выбирать: заработать пару тысяч долларов или сесть на несколько лет в тюрьму.

«Когда мы взвешиваем это на весах, то, я думаю, что все чиновники сделают правильный вывод и выбор — за свободу, за то, чтобы прилагать максимально усилий для одержания победы в этой войне и за законное выполнение своих обязанностей, за которые они официально получают зарплату», — отметила советник по коммуникациям ГБР.

После скандала с расследованием о бывшем военкоме Одесской области Евгении Борисове, который незаконно обогатился на 188 миллионов гривен, президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости проверок ТЦК и предупредил об ответственности.

26 июля Национальная полиция сообщила о задержании сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Волынской, Днепропетровской и Черновицкой областях.

1 августа Офис генпрокурора Украины заявил, что у руководителя ТЦК Днепропетровской области провели обыск по подозрению в незаконном обогащении.

4 июля Одесский областной ТЦК и СП сообщил, что военком Егор Смирнов, который имеет состояние на миллионы долларов и устроил в военкомат двух своих соратников, переведен в одну из бригад, которая выполняет боевые задачи на фронте.

В тот же день Служба безопасности Украины сообщила о задержании руководителя районного ТЦК в Полтавской области за вымогательство взятки от местного бизнесмена, который занимался импортом автомобилей.

Также 4 августа в Тернопольской области правоохранители разоблачили местного военкома, который вместе со своими сообщниками подделывал документы для уклонения от мобилизации для выезда за границу, а после этого освободили его из ТЦК и отправили на фронт.

7 августа Лычаковский суд Львова арестовал военкома из Закарпатья с возможностью внесения залога в 805 тысяч гривен. Он заставлял солдат строить ему дом.

9 августа Национальная полиция Украины сообщила, что один из военкомов районного ТЦК в городе Киеве получил протокол о нарушении антикоррупционного законодательства.