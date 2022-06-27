Под завалами могут находиться люди. Советник главы МВД показал последствия ракетного удара по ТЦ в Кременчуге — видео

27 июня, 22:45
Последствия обстрела ТЦ (Фото:Andriy Yermak/Twitter)

Последствия обстрела ТЦ (Фото:Andriy Yermak/Twitter)

Спасатели разбирают завалы торгового центра в Кременчуге, который обстреляли ракетами российские оккупанты. Видео последствий российских обстрелов опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко.

Геращенко сообщил, что на месте работают спасатели, они ищут выживших.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1541491313316708359

По его данным, от удара российской ракеты крыша ТЦ рухнула и под завалами могут оставаться люди.

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Геращенко также показал супермаркет в торговом центре после пожара.

«Вот такой вид имеют уцелевшие полки супермаркета. Вот, что наделали эти ублюдки. Страшно представить тот ужас, который испытали украинцы, придя за покупками в супермаркет», — пишет он.

Он добавил, что, вероятно, разбор завалов ТЦ будет длиться до утра.

На месте трагедии работают спасатели, тероборона города и волонтеры-добровольцы, отметил он.

В результате ракетного удара погибли 13 человек. 21 пострадавшего госпитализировали, еще 29 — оказали помощь без госпитализации.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в торговом центре во время удара находились более тысячи человек, «количество жертв невозможно даже представить». Глава государства подчеркнул, что удар не имел никакой стратегической ценности для российской армии и таким образом страна-агрессор продолжает вымещать злость на гражданских.

В городе находится Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в Украине. В начале апреля российские агрессоры нанесли по НПЗ массированный ракетный удар. Власти заявили, что НПЗ не возобновит работу до конца года.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Антон Геращенко Взрыв в ТЦ Терроборона

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