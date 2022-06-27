Под завалами могут находиться люди. Советник главы МВД показал последствия ракетного удара по ТЦ в Кременчуге — видео 27 июня, 22:45 Последствия обстрела ТЦ (Фото:Andriy Yermak/Twitter)

Спасатели разбирают завалы торгового центра в Кременчуге, который обстреляли ракетами российские оккупанты. Видео последствий российских обстрелов опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко.

Геращенко сообщил, что на месте работают спасатели, они ищут выживших.

По его данным, от удара российской ракеты крыша ТЦ рухнула и под завалами могут оставаться люди.

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Геращенко также показал супермаркет в торговом центре после пожара.

«Вот такой вид имеют уцелевшие полки супермаркета. Вот, что наделали эти ублюдки. Страшно представить тот ужас, который испытали украинцы, придя за покупками в супермаркет», — пишет он.

Он добавил, что, вероятно, разбор завалов ТЦ будет длиться до утра.

На месте трагедии работают спасатели, тероборона города и волонтеры-добровольцы, отметил он.

В результате ракетного удара погибли 13 человек. 21 пострадавшего госпитализировали, еще 29 — оказали помощь без госпитализации.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в торговом центре во время удара находились более тысячи человек, «количество жертв невозможно даже представить». Глава государства подчеркнул, что удар не имел никакой стратегической ценности для российской армии и таким образом страна-агрессор продолжает вымещать злость на гражданских.

В городе находится Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в Украине. В начале апреля российские агрессоры нанесли по НПЗ массированный ракетный удар. Власти заявили, что НПЗ не возобновит работу до конца года.

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