Тайвань приобрел для Запорожья мощное оборудование 5 апреля, 15:39 Новости компаний БФ «Нова надія»

31 мощный генератор для «пунктів незламності» и других общественных учреждений Запорожья передало правительство Тайбэя совместно с благотворительным фондом «Нова надія». Правительственные организации Тайваня откликнулись на запрос городских властей о помощи городу с оборудованием.

Для нужд города приобретено и доставлено 31 единицу:

27 генераторов мощностью 8 кВА;

2 генератора мощностью от 20 до 25 кВА;

2 сверхмощных генератора — на 40 кВА.

«Запорожье сегодня является большим городом-убежищем для сотен людей, которым посчастливилось покинуть временно оккупированные территории. Поэтому „пункти незламності“ работают как для многих горожан, так и для многочисленных переселенцев. Правительство Тайбэя и народ Тайваня — одни из важных партнеров и друзей Украины и, в частности, Запорожья. Убежден, что правительственные организации Тайваня и в дальнейшем будут помогать в обеспечении акутальных потребностей города», — уверен Андрей Колесник, глава благотворительного фонда «Нова надія».

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В областном центре работает более 125 городских «пунктів незламності». Из-за постоянных вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры сохраняются риски массовых отключений, в том числе и в Запорожье. Наличие резервных мощностей для различных учреждений города является очень важным.

Фото: БФ «Нова надія»

«27 полученных генераторов уже установлены в запорожских „пунктах незламності“, обустроенных на базе территориальных информационных центров. Еще один генератор вскоре будет подключен в гимназии № 101. Благодаря этому здесь тоже заработает полноценный „пункт незламності“ — уже двадцать второй в Шевченковском районе. Спасибо правительству Тайбэя и народу Тайваня за поддержку», — подчеркнул секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Во время передачи оборудования Юлий Белов, член правления благотворительного фонда «Нова надія», заявил, что в городе благодаря сотрудничеству с правительственными и неправительственными организациями Тайваня, будет реализован еще ряд проектов.

«Сейчас мы определяем, какие отрасли являются наиболее уязвимыми и нуждаются в помощи в части оборудования или переоснащения. В частности, тайваньская сторона рассматривает возможность участия в проектах в сферах медицины и образования», — уточнил Юлий Белов.

Инфографика: БФ «Нова надія»

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