Тайвань даст средства на восстановление Бучи, Харькова, Чернигова, Одессы, Сум и Запорожья 21 июня, 02:10 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная колонна российской техники в Буче Киевской области (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву заявил, что его страна выделит средства для восстановления ряда украинских городов, которые пострадали в ходе российской агрессии.



Об этом сообщает горсовет Бучи.

«Зверства в Буче — это военные преступления, которые важно осудить, а виновных — наказать. Тайвань и дальше будет поддерживать украинцев и помогать в восстановлении», — заявил министр.

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Кроме Бучи Тайвань предоставит финансовую и материальную помощь на восстановление Харькова, Чернигова, Одессы, Сум и Запорожья.

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз возглавит усилия по реконструкции послевоенной Украины.

В свою очередь президент Всемирного экономического форума в Давосе Берге Бренде призвал создать план Маршалла для восстановления Украины.

Также премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что послевоенное восстановление Украины станет одним из приоритетов для его страны во время председательства в Евросоюзе.

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