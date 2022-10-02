Показания Тайры. Знаменитая волонтерка — о том, как отреагировали в Вашингтоне на ее откровенный рассказ о российском плене 2 октября, 07:38 Эксклюзив НВ Во время поездки в Вашингтон Юлия Паевская рассказала гражданам США о зверствах российских оккупантов в Украине и героизме защитников Мариуполя (Фото:CNN)

Легендарная волонтерка-парамедик Юлия Паевская, известная по позывному Тайра, рассказывает о том, как ее показания о российских преступлениях восприняли в Хельсинкской комиссии США, и своих дальнейших планах

После освобождения из трехмесячного российского плена легендарная парамедик-волонтерка Юлия Паевская (Тайра) рассказала об исключительной жестокости российских оккупантов по отношению к украинским пленным членам Хельсинкской комиссии США. НВ обратился к Паевской с просьбой прокомментировать, как к ее показаниям отнеслись в Америке.

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— Как на ваши показания относительно действий российских оккупантов отреагировала Хельсинкская комиссия США?

— На самом деле представители комиссии были поражены моими показаниями. И по результатам, которые они сейчас принимают, я вижу, что меня услышали. Поэтому считаю, что только ради этого стоило туда ехать, тратить время, нервы и здоровье. Я просто поражена тем, что меня услышали.

— Из того, о чем вы рассказывали Хельсинкской комиссии, какие именно приведенные вами факты действий российских оккупантов произвели на комиссию наибольшее впечатление?

— Думаю, что все вместе. И это только маленькая частица, которую я озвучила из того, чему была свидетелем. Не думаю, что что-то конкретно стало для них каким-то удивлением или новостью. Думаю, они себе представляли [действия российских оккупантов]. Но, возможно, они не представляли масштаб всего этого [зверства].

— А что лично вас больше всего поразило и запомнилось, пока вы находились в плену?

— Меня поразила ложь и лицемерие российских захватчиков. У меня сложилось впечатление (возможно, ошибочное), что некоторые из них прекрасно осознают, что они делают что-то не то и что они неправы. Но и дальше продолжают это все делать. Возможно, потому, что уже слишком много совершено преступлений и они понимают, что прощения им быть не может.

— Как вообще ваши признания воспринимались в США?

— У меня было много встреч с конгрессменами и политиками. Они подробно расспрашивали о ситуации в Украине, из чего я сделала вывод, что их это действительно очень интересует. Их интересует, с кем они имеют дело. То есть миру не безразлично, что происходит [в Украине]. И это очень круто.

Больше всего из моих рассказов их поразил героизм защитников Мариуполя. То, что я видела своими глазами, как защитники держались, как принимали решение даже, когда казалось, что выхода нет, но находили правильное решение. Как героически работал 555-й военный госпиталь, все медики, которые сейчас в плену [не менее 50 человек], и за все время обменяли лишь нескольких из них. Эта героическая история госпиталя, всех медиков, хирургов, врачей, медсестер и даже санитарок, как все фантастически работали, справлялись с этим страшным потоком раненых. Это был просто ужас – река раненых, река крови.

— Известно ли вам, чем сейчас занимается подразделение Ангелы Тайры?

- Все медики, которые могут (потому что там есть люди с маленькими детьми и девушки), участвуют в обороне страны. И очень успешно, кстати. Слава богу, что я запретила всем ехать в Мариуполь [в начале полномасштабной войны], потому что Ангелы Тайры хотели туда приехать, чтобы быть вместе. Поэтому сейчас они рассредоточены по терроборонам, по войскам, в ВСУ пошли много парней и девушек. И я ими очень горжусь.

Кроме волонтерской деятельности и оказания медпомощи, Юлия Паевская профессионально занимается спортом и принимала участие в международных соревнованиях Игры непокоренных (Invictus Games) / Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka

— Планируете ли снова вернуться в подразделение и чем хотите в нем заниматься?

— Да, я планирую возобновить Ангелов, потому что необходимость в эвакуации все еще есть и она очень высокая. А заниматься планирую парамедициной, координацией, возможно преподаванием.

Кстати, о координации. Сейчас я занимаюсь вернувшимися во время обмена пленными защитниками Азовстали, и они тоже готовы добавить показания и для Хельсинкской комиссии, и для кого угодно. Потому что этот ужас [со стороны России] нужно останавливать и усиливать международное влияние [на РФ].