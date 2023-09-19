«Ложь, что Европа устала от войны». Тайра — об Играх непокоренных, принце Гарри и победе над врагом. Интервью NV 19 сентября, 17:27 NV Премиум Принц Гарри, Юлия Паевская и Меган Маркл (Фото:Юлия Паевская / Facebook)

Украина показала лучший результат в истории на Играх непокоренных-2023. Нашим спортсменам удалось завоевать рекордные 34 медали: 12 золотых, 14 серебряных и 8 бронзовых.

Одна из «непокоренных» — легендарный парамедик Юлия Паевская с позывным Тайра. В интервью Radio NV она рассказала о нынешних Играх, своем знакомстве с принцем Гарри и будущей победе Украины над Россией.

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— Давайте начнем с Игр непокоренных. Что для вас означало участие в них? И какие ваши впечатления от этого большого спортивного события?

— Много значили на самом деле. Это у меня значилось в расписании, как не сделанное, а я очень не люблю, когда висит что-то не сделанное. Из-за этого, конечно, я порадовалась, что мне удалось попасть на эти игры.

Я должна была быть в прошлом году в Гааге, но из-за известных обстоятельств не смогла присутствовать. В этом году организаторы Игр специально зарезервировали одно место для меня. Но я прошла отбор и попала в команду на общих условиях. И это меня очень порадовало, что я смогла быть там не просто по приглашению, а как член сборной участвовать в соревнованиях.

— А что для вас в жизни означает бороться? За медаль сейчас во время Игр непокоренных, за жизнь людей в госпитале или на поле боя? За достоинство в плену и за свою страну в целом?

— Вся моя жизнь сплошная борьба на самом деле. Борьба? Бороться — это преодолевать свою лень. Это понимать настоящие цели, ставить себе сверхцели и пытаться их достичь. Так складывается, что мне как-то удается все это проявлять.

— Тогда что для вас является настоящей целью именно сейчас?