«Не представляли масштаб». Тайра о том, что из ее показаний больше всего впечатлило Хельсинкскую комиссию в США
Юлия Паевская (крайняя справа) рассказала Хельсинкской комиссии о военных преступлениях российских оккупантов 15 сентября (Фото:Alyona Getmanchuk via Facebook)
Легендарная волонтерка-парамедик Юлия Паевская, известная по позывному Тайра рассказала в интервью НВ, что из ее показаний больше всего впечатлило Хельсинкскую комиссию в США.
«На самом деле представители комиссии были поражены моими показаниями. И по результатам, которые они сейчас принимают, я вижу, что меня услышали», — сказала Тайра НВ.
По ее словам, она озвучила только «маленькую частицу» действий российских оккупантов, свидетелем которой была сама.
«Не думаю, что что-то конкретно стало для них каким-то удивлением или новостью. Думаю, они себе представляли [действия российских оккупантов]. Но, возможно, они не представляли масштаб всего этого [зверства]», — объяснила украинский парамедик.
15 сентября Юлия Паевская рассказала Хельсинкской комиссии о военных преступлениях российских оккупантов и нечеловеческих условиях в плену.
Тайра перечислила Хельсинкской комиссии некоторые из зверств, свидетелем которых стала в Мариуполе и в плену:
«Беременные пленные, чья судьба не известна ни их родственникам, ни государству. Боец, которого три часа избивали, а потом бросили в подвал, как мешок. И только через день к нему кто-то пришел. Мертвый ребенок на руках матери. Семилетний мальчик с пулевыми ранениями умирает у меня на руках, потому что в этот раз я не смогла спасти его.
Заключенные в своих камерах неделями кричат и умирают от пыток без какой-либо медицинской помощи…
Город с полумиллионным населением, гибнущий на моих глазах под методичными, спланированными авиаударами. Авиаудары по больницам и жилым кварталам. Госпиталь, переполненный ранеными солдатами и мирными жителями, где закончились обезболивающие и вот-вот закончатся антибиотики. Солдаты и весь медперсонал спят по два-три часа в день, потому что операции идут одна за другой…
Полицейские выносят из-под завалов изуродованных до неузнаваемости женщин и детей. Люди набирают воду из луж. Разграбленные дома. Собаки, которые когда-то были домашними, таскают человеческие конечности по городу. Заключенные, которых убийцы заставляли раздеться, прежде чем медленно убить их…
Один из тех, кто пытал меня, спросил: «Ты знаешь, почему я это с тобой делаю?» Я ответила: «Потому что ты можешь»".
Юлия Паевская — известная волонтерка и парамедик, Народный герой Украины, которая восемь лет спасала жизни военных и мирных жителей на Донбассе. Она попала в плен российских оккупантов в Мариуполе 16 марта.
Об освобождении из плена Юлии Паевской 17 июня сообщил президент Владимир Зеленский.