На Таврическом направлении за сутки ВСУ ликвидировали две роты оккупантов — Тарнавский

31 мая, 17:43
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Россияне потеряли в Украине десятки тысяч единиц военной техники (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Россияне потеряли в Украине десятки тысяч единиц военной техники (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

На Таврическом направлении потери российских оккупантов убитыми и ранеными за сутки составили почти две роты. Также ВСУ на этом направлении ликвидировали два склада боеприпасов оккупантов.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский в среду, 31 мая, в Telegram.

По его данным, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 803 огневых задач.

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«Потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты», — пишет он.

Тарнавский добавил, что были уничтожены и повреждены более 10 единиц вооружения и военной техники россиян, среди которых БТР, три миномета 120 мм и один миномет 82 мм, противотанковая пушка МТ-12 Рапира, самоходная гаубица 2С19 Мста — С.

«Также были уничтожены 2 склада с боеприпасами врага», — отметил командующий.

По данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 470 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются 208 тысячам военных.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) российские потери Александр Тарнавский

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