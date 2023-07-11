ВСУ уничтожили семь складов боеприпасов оккупантов на юге страны — Тарнавский
Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать врага на Таврическом направлении (Фото:Facebook ОК Юг)
На Таврическом направлении украинские силы уничтожили семь складов боеприпасов оккупантов. Также было ликвидировано почти две роты россиян убитыми и ранеными.
Об этом сообщает командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский в Telegram.
«На Таврическом направлении продолжаются бои. За прошедшие сутки враг 27 раз атаковал наши позиции и совершил 668 обстрелов», — сообщил он.
Артиллерийские подразделения ВСУ, по его данным, в течение суток выполнили 1418 огневых задач. Потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты, добавил Тарнавский.
Были уничтожены 14 единиц военной техники противника:
- 6 ББМ,
- МТЛБ,
- гаубица 2С19 Мста-С,
- гаубица 2А65 Мста-Б,
- пушка 2А36 Гиацинт-Б,
- автомобильная техника.
«Также были уничтожены семь складов боеприпасов врага», — добавил он.
По данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 440 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 234 480 военных.