ВСУ уничтожили семь складов боеприпасов оккупантов на юге страны — Тарнавский

11 июля, 23:01
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Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать врага на Таврическом направлении (Фото:Facebook ОК Юг)

Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать врага на Таврическом направлении (Фото:Facebook ОК Юг)

На Таврическом направлении украинские силы уничтожили семь складов боеприпасов оккупантов. Также было ликвидировано почти две роты россиян убитыми и ранеными.

Об этом сообщает командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский в Telegram.

«На Таврическом направлении продолжаются бои. За прошедшие сутки враг 27 раз атаковал наши позиции и совершил 668 обстрелов», — сообщил он.

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Артиллерийские подразделения ВСУ, по его данным, в течение суток выполнили 1418 огневых задач. Потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты, добавил Тарнавский.

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Были уничтожены 14 единиц военной техники противника:

  • 6 ББМ,
  • МТЛБ,
  • гаубица 2С19 Мста-С,
  • гаубица 2А65 Мста-Б,
  • пушка 2А36 Гиацинт-Б,
  • автомобильная техника.

«Также были уничтожены семь складов боеприпасов врага», — добавил он.

По данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 440 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 234 480 военных.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Оккупант склад с боеприпасами

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