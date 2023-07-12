На Таврическом направлении украинские силы полностью перехватили инициативу — ВСУ 12 июля, 15:35 Валерий Шершень (Фото:Скриншот телемарафона)

Украинские военные полностью перехватили инициативу на Таврическом направлении. Россияне на юге несут «колоссальные потери».

Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона.

Он сообщил, что ВСУ имеют частичный успех, ведут контрбатарейную борьбу и разминируют территории.

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«Мудрость говорит, что саперы идут медленно, но не стоит их торопить. Враг оказывает упорное сопротивление, мы жмем и уничтожаем боевой потенциал россиян», — заявил он.

Шершень добавил, что оккупанты перебрасывают на линию фронта резервы, живую силу и технику. По его словам, в живой силе россияне имеют «значительное превосходство», но оккупанты демотивированы.

«Уверенности и оптимизма нам хватает, потому что российские оккупационные войска несут колоссальные потери. Действуем так, как считаем необходимым, потому что инициатива полностью на нашей стороне», — сказал он.

7 июля руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что успех контрнаступления ВСУ будет, но позже.

3 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что за неделю Силы обороны освободили еще 9 кв. км на востоке и 28,4 кв. км на юге Украины. Всего Минобороны сообщало об освобождении в июне девяти населенных пунктов.