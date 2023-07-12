На Таврическом направлении оккупанты потеряли более двух рот личного состава и три склада боеприпасов — Тарнавский

12 июля, 15:31
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Силы обороны Украины продолжают уничтожать врага, его технику и склады с боеприпасами на Таврическом направлении (Фото:facebook.com/okPivden)

Силы обороны Украины продолжают уничтожать врага, его технику и склады с боеприпасами на Таврическом направлении (Фото:facebook.com/okPivden)

На Таврическом направлении Силы обороны Украины продолжают выбивать захватчиков. За минувшие сутки украинские воины уничтожили более двух рот личного состава и три склада боеприпасов армии страны-агрессора РФ.

Об этом в среду, 12 июля, сообщает командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram.

По словам военачальника, российские оккупанты совершили 19 атак на украинские позиции и осуществили 585 обстрелов.

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«Артиллерийские подразделения Сил обороны таврийского направления в течение суток выполнили 1397 огневых задач», — сообщил Тарнавский.

Командующий ОСГВ Таврия добавил, что враг потерял более двух рот личного состава убитыми и ранеными.

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Было уничтожено 22 единицы военной техники врага:

  • 6 боевых бронированных машин (ББМ);
  • 2 гаубицы 2А65 Мста-Б;
  • 2 БМ-21 Град;
  • пушка 2А36 Гиацинт-Б;
  • БПЛА Орлан-10 и Supercam;
  • зенитный ракетный комплекс Бук;
  • переносная РЛС Кредо-М;
  • РЭБ Борисоглебск;
  • автомобильная техника.

«Также было уничтожено 3 склада боеприпасов врага», — резюмировал Тарнавский.

Как сообщает Генштаба ВСУ, за минувшие сутки было ликвидировано 510 российских оккупантов. Общее количество потерь РФ с начала полномасштабного вторжения превысило 235 тысяч российских военнослужащих.

Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Российско-украинская война Александр Тарнавский

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