На Таврическом направлении оккупанты потеряли более двух рот личного состава и три склада боеприпасов — Тарнавский 12 июля, 15:31 Силы обороны Украины продолжают уничтожать врага, его технику и склады с боеприпасами на Таврическом направлении (Фото:facebook.com/okPivden)

На Таврическом направлении Силы обороны Украины продолжают выбивать захватчиков. За минувшие сутки украинские воины уничтожили более двух рот личного состава и три склада боеприпасов армии страны-агрессора РФ.

Об этом в среду, 12 июля, сообщает командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram.

По словам военачальника, российские оккупанты совершили 19 атак на украинские позиции и осуществили 585 обстрелов.

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«Артиллерийские подразделения Сил обороны таврийского направления в течение суток выполнили 1397 огневых задач», — сообщил Тарнавский.

Командующий ОСГВ Таврия добавил, что враг потерял более двух рот личного состава убитыми и ранеными.

Было уничтожено 22 единицы военной техники врага:

6 боевых бронированных машин ( ББМ);

ББМ); 2 гаубицы 2А65 Мста-Б;

2 БМ-21 Град;

пушка 2А36 Гиацинт-Б;

БПЛА Орлан-10 и Supercam;

зенитный ракетный комплекс Бук;

переносная РЛС Кредо-М;

РЭБ Борисоглебск;

автомобильная техника.

«Также было уничтожено 3 склада боеприпасов врага», — резюмировал Тарнавский.

Как сообщает Генштаба ВСУ, за минувшие сутки было ликвидировано 510 российских оккупантов. Общее количество потерь РФ с начала полномасштабного вторжения превысило 235 тысяч российских военнослужащих.

