На Таврическом направлении оккупанты потеряли более двух рот личного состава и три склада боеприпасов — Тарнавский
Силы обороны Украины продолжают уничтожать врага, его технику и склады с боеприпасами на Таврическом направлении (Фото:facebook.com/okPivden)
На Таврическом направлении Силы обороны Украины продолжают выбивать захватчиков. За минувшие сутки украинские воины уничтожили более двух рот личного состава и три склада боеприпасов армии страны-агрессора РФ.
Об этом в среду, 12 июля, сообщает командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram.
По словам военачальника, российские оккупанты совершили 19 атак на украинские позиции и осуществили 585 обстрелов.
«Артиллерийские подразделения Сил обороны таврийского направления в течение суток выполнили 1397 огневых задач», — сообщил Тарнавский.
Командующий ОСГВ Таврия добавил, что враг потерял более двух рот личного состава убитыми и ранеными.
Было уничтожено 22 единицы военной техники врага:
- 6 боевых бронированных машин (ББМ);
- 2 гаубицы 2А65 Мста-Б;
- 2 БМ-21 Град;
- пушка 2А36 Гиацинт-Б;
- БПЛА Орлан-10 и Supercam;
- зенитный ракетный комплекс Бук;
- переносная РЛС Кредо-М;
- РЭБ Борисоглебск;
- автомобильная техника.
«Также было уничтожено 3 склада боеприпасов врага», — резюмировал Тарнавский.
Как сообщает Генштаба ВСУ, за минувшие сутки было ликвидировано 510 российских оккупантов. Общее количество потерь РФ с начала полномасштабного вторжения превысило 235 тысяч российских военнослужащих.