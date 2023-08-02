Уничтожают врага. Тарнавский рассказал о работе ВСУ на Таврическом направлении — видео

2 августа, 14:12
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Украинские военнослужащие едут на пикапе мимо уничтоженного российского танка (Фото:REUTERS/Stringer)

Украинские военнослужащие едут на пикапе мимо уничтоженного российского танка (Фото:REUTERS/Stringer)

В среду, 2 августа, командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский рассказал о работе ВСУ на Таврическом направлении.

«Таврическое направление. Подразделения Сил обороны продолжают уничтожать живую силу и технику врага», — написал он в Telegram.

По его словам, за сутки враг потерял 19 единиц военной техники.

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В частности:

  • четыре ББМ,
  • шесть единиц артиллерийских систем и минометов,
  • один ТОС-1А Сонцепек,
  • один БПЛА,
  • семь единиц автомобильной техники.
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Также было уничтожено десять складов боеприпасов и один склад ГСМ противника.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1686692903668600832?s=46

Контрнаступление ВСУ: последние новости

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

По данным Financial Times, Украина сменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и добиваются ощутимых результатов.

Накануне в Генштабе заявили, что ВСУ не дают россиянам отбить утраченные позиции северо-восточнее села Работино, в 20 км от Токмака, а также имеют успех возле Старомайорского. Идут бои.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Контрнаступление Война России против Украины Александр Тарнавский

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