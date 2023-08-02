Уничтожают врага. Тарнавский рассказал о работе ВСУ на Таврическом направлении — видео
Украинские военнослужащие едут на пикапе мимо уничтоженного российского танка (Фото:REUTERS/Stringer)
В среду, 2 августа, командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский рассказал о работе ВСУ на Таврическом направлении.
«Таврическое направление. Подразделения Сил обороны продолжают уничтожать живую силу и технику врага», — написал он в Telegram.
По его словам, за сутки враг потерял 19 единиц военной техники.
В частности:
- четыре ББМ,
- шесть единиц артиллерийских систем и минометов,
- один ТОС-1А Сонцепек,
- один БПЛА,
- семь единиц автомобильной техники.
Также было уничтожено десять складов боеприпасов и один склад ГСМ противника.
Контрнаступление ВСУ: последние новости
Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.
По данным Financial Times, Украина сменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и добиваются ощутимых результатов.
Накануне в Генштабе заявили, что ВСУ не дают россиянам отбить утраченные позиции северо-восточнее села Работино, в 20 км от Токмака, а также имеют успех возле Старомайорского. Идут бои.