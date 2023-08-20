Оккупанты потеряли более 230 человек и 3 склада боеприпасов на Таврическом направлении

20 августа, 02:22
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ВСУ (Фото:instagram.com/ministry_of_defense_ua)

ВСУ (Фото:instagram.com/ministry_of_defense_ua)

За сутки, 19 августа, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврийского направления выполнили 1402 огневых задач. Потери врага убитыми и ранеными составили 233 человека.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский.

Так, россияне потеряли погибшими — 58 человек, ранеными — 175). Уничтожено 17 единиц военной техники противника.

Видео дня

В частности, 1 танк, 3 ББМ, 6 артиллерийских систем и минометов, 1 БпЛА, 6 единиц автомобильной и 5 специальной техники.

Также было уничтожено 3 склада боеприпасов.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война в Украине Война России против Украины

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