Оккупанты потеряли более 230 человек и 3 склада боеприпасов на Таврическом направлении 20 августа, 02:22 ВСУ (Фото:instagram.com/ministry_of_defense_ua)

За сутки, 19 августа, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврийского направления выполнили 1402 огневых задач. Потери врага убитыми и ранеными составили 233 человека.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский.

Так, россияне потеряли погибшими — 58 человек, ранеными — 175). Уничтожено 17 единиц военной техники противника.

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В частности, 1 танк, 3 ББМ, 6 артиллерийских систем и минометов, 1 БпЛА, 6 единиц автомобильной и 5 специальной техники.



Также было уничтожено 3 склада боеприпасов.