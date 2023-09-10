Успех южнее Работино. Украинские военные продвинулись еще на 1 км на Таврическом направлении — Тарнавский 10 сентября, 12:22 Украинские военные в Запорожской области, сентябрь 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Бригадный генерал Александр Тарнавский, командующий оперативно-стратегической группировки войск ВСУ Таврия, сообщил о продвижении украинских военных на Таврическом направлении более чем на 1 км.

Об этом сказано в его заявлении от 10 сентября.

В официальной сводке объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления говорится о том, что ВСУ ведут наступательную операцию на Мелитопольском направлении, «имеют успех в районе южнее Работино, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций».

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Тарнавский также сообщил, что в течение последних суток артиллерийские подразделения подотчетных ему сил выполнили 1391 огневую задачу. А потери врага за сутки на этом направлении составили 226 человек (безвозвратные — 72, раненые — 149, плен — 5). Также уничтожено:

27 единиц военной техники противника ( в частности, 3 танка, 2 ББМ, 3 артиллерийские системы и минометы, 2 РСЗО, 9 БпЛА, 5 единиц автомобильной техники и 3 единицы специальной техники)

в частности, 3 танка, 2 ББМ, 3 артиллерийские системы и минометы, 2 РСЗО, 9 БпЛА, 5 единиц автомобильной техники и 3 единицы специальной техники) 6 складов боеприпасов врага.

Кроме того, в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск Таврия Силы обороны продолжают удерживать инициативу на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях: сдерживают врага, проводят штурмовые действия и метр за метром отвоевывают украинскую землю. В частности, украинские военные отбили около 15 атак врага в районе Марьинки, сообщили в пресс-центре Сил обороны таврического направления.