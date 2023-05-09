СБУ разоблачила в Киеве соратника пропагандистки Монтян 9 мая, 16:08 Соратник Монтян был администратором ее прокремлевского Telegram-канала (Фото:СБУ)

СБУ сообщила о подозрении соратнику коллаборантки Татьяны Монтян, который был администратором ее пророссийского Telegram-канала. Монтян находится на территории страны-агрессора России и публично оправдывает полномасштабное вторжение российских оккупантов в Украину.

Как сообщает пресс-служба СБУ во вторник, 9 мая, Монтян дистанционно привлекла к информационно-подрывной деятельности против Украины давнего соратника и бывшего однопартийца. Речь о 46-летнем жителе Киева, который познакомился с Монтян в 2014 году и баллотировался в Киевский горсовет VIII созыва от ее партии.



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После начала полномасштабной войны России против Украины мужчина активно помогал Монтян популяризовать ее прокремлевский канал, в котором сейчас почти 500 тысяч подписчиков. Он «модерировал» обсуждения в комментариях и блокировал украинских патриотов, «фильтровал» посты, которые противоречат пропагандистским нарративам страны-агрессора или не поддерживают преступную деятельность Монтян. Также мужчина активно делился деструктивным контентом у себя в соцсетях.

«В своих „публикациях“ он отрицал причастность российских оккупантов к воздушным ударам по гражданским объектам Украины и распространял фейки о ситуации на фронте. Инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты преступных действий фигуранта», — сказано в сообщении.

Во время обысков у мужчины нашли компьютеры и телефоны с доказательствами его незаконной деятельности. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 436−2 УК Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России в Украине, глорификация ее участников).

По данным источников hromadske, речь о Денисе Филиппове, который баллотировался в горсовет VIII созыва от политсилы Спільна дія — команда Тетяни Монтян.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

В конце марта в суд направили обвинительный акт в отношении Татьяны Монтян. Ей инкриминируют публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, коллаборационную деятельность, оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификацию ее участников.