Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило досудебное расследование по делу бывшей руководительницы Хмельницкой медико-социальной экспертной комиссии Татьяны Крупы , а также ее мужа и сына.

Как отметили в понедельник, 27 октября, в НАБУ, следствие установило, что в период с 2020 по 2024 год Крупа незаконно получила около 160 миллионов гривен, привлекая к этой схеме членов своей семьи.

Реклама

Часть полученных средств, по данным следствия, Крупа «отмыла» через мнимые операции по продаже недвижимости, а затем перевела за границу и разместила на счетах в иностранных банках. В НАБУ сообщили, что сейчас защита знакомится с материалами дела, после чего его передадут в суд.

4 сентября ВАКС изменил меру пресечения Крупе, освободил ее из-под стражи и уменьшил залог в размере 20 млн грн. За Крупу внесли залог в полном объеме.

4 октября 2024 года ГБР сообщило, что разоблачило в Хмельницкой области руководительницу МСЭК и ее сына — руководителя облуправления пенсионного фонда — на незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли наличными почти $6 миллионов в разных валютах и ряд поддельных медицинских документов, списки уклонистов с фамилиями и ложными диагнозами.

Во время обысков руководитель МСЭК Татьяна Крупа пыталась избавиться от двух сумок с 500 тысячами долларов и выбросила их через окно. Она не внесла эти средства в свою декларацию, их изъяли и передали на хранение в банк. Также прокурор внес в суд ходатайство об аресте средств.

Читайте также: Зоя Казанжи Что еще выяснилось о скандальной Татьяне Крупе

Следствие выясняет основания приобретения родственниками женщины большого количества объектов недвижимости за рубежом и в Украине, элитного автопарка, корпоративных прав и счетов за рубежом на почти $2,3 млн.

5 октября Крупе сообщили о подозрении в незаконном обогащении. Женщине грозит лишение свободы до 12 лет с конфискацией всего имущества. 7 октября суд арестовал Крупу на 60 суток с возможностью внесения залога 500 миллионов гривен.

17 марта 2025 года стало известно, что Крупу уволили с должности руководительницы Хмельницкой областной МСЭК.

В апреле в ходе расследования дела в отношении Татьяны Крупы детективы обнаружили, что она имеет криптоактивы. При осмотре мобильного телефона Крупы обнаружили данные, свидетельствующие о наличии у нее криптовалюты.

Также в апреле Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) сообщило, что обнаружило в декларациях Крупы нарушения на более 34,8 млн грн.