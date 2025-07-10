Суд продлил арест экс-руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы и вдвое уменьшил размер залога

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в среду, 10 июля, продлил до 7 сентября содержание под стражей экс-главы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы . Также ей вдвое уменьшили размер залога.

Об этом сообщает ВАКС в Facebook.

В октябре Крупе назначили залог в 500 миллионов гривен, однако после судебного заседания 10 июля сумма уменьшилась до 56 миллионов гривен.

Там отметили, что в случае внесения залога Татьяна Крупа в частности будет обязана прибывать по вызову к следователю, прокурору или суду; сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и сдать свой загранпаспорт и другие документы, дающие право на выезд из Украины.

15 мая ей уменьшили залог до 112 млн 36 тысяч гривен.

Коррупция в Хмельницком центре медико-социальной экспертизы — что известно

4 октября 2024 года ГБР сообщило, что разоблачило в Хмельницкой области руководительницу МСЭК и ее сына — руководителя облуправления пенсионного фонда — на незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли наличными почти $6 миллионов в разных валютах и ряд поддельных медицинских документов, списки уклонистов с фамилиями и ложными диагнозами.

Во время обысков руководитель МСЭК Татьяна Крупа пыталась избавиться от двух сумок с 500 тысячами долларов и выбросила их через окно. Она не внесла эти средства в свою декларацию, их изъяли и передали на хранение в банк. Также прокурор внес в суд ходатайство об аресте средств.

Следствие выясняет основания приобретения родственниками женщины большого количества объектов недвижимости за рубежом и в Украине, элитного автопарка, корпоративных прав и счетов за рубежом на почти 2,3 млн долларов.

5 октября Крупе сообщили о подозрении в незаконном обогащении. Женщине грозит лишение свободы до 12 лет с конфискацией всего имущества. 7 октября суд арестовал Крупу на 60 суток с возможностью внесения залога 500 миллионов гривен.

20 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о созыве заседания СНБО по поводу скандала в Хмельницкой МСЭК и массового оформления там документов по инвалидности сотрудников прокуратуры.

21 октября в Минздраве заявили, что отменили выводы об инвалидности 74 военнообязанных, которые были установлены Хмельницкой МСЭК.

17 марта 2025 года стало известно, что Крупу уволили с должности руководительницы Хмельницкой областной МСЭК.

В апреле в ходе расследования дела в отношении Татьяны Крупы детективы обнаружили, что она владеет криптоактивами. При осмотре мобильного телефона Крупы обнаружили данные, свидетельствующие о наличии у нее криптовалюты.

Также в апреле Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) сообщило, что обнаружило в декларациях Крупы нарушения на более 34,8 млн грн.