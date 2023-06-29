Через своих людей. Татаров имеет влияние на различные силовые структуры — УП 29 июня, 17:31 Олег Татаров (Фото:zib.com.ua)

Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров влияет на различные силовые структуры за счет размещения своих людей на разных уровнях в этих структурах, пишет УП со ссылкой на анонимных собеседников.

Сейчас заместитель председателя ОП отвечает за «координацию» правоохранительных органов.

По данным УП, на Татарова ориентируются:

директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев, Видео дня

заместитель директора Бюро экономической безопасности Виталий Гагач,

руководитель главного управления контрразведывательной защиты объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма СБУ Артем Шило,

заместитель председателя Нацполиции Максим Цуцкиридзе,

и.о. главы Нацполиции Иван Выговский.

Влиятельный собеседник из команды главы Офиса президента рассказал УП, что несмотря на то, что часто говорят якобы глава СБУ Василий Малюк от Татарова, — это не так. А Генеральный прокурор Андрей Костин является человеком руководителя ОП Андрея Ермака.

«Часто ошибочно говорят, что Малюк — от Татарова. Это не совсем так. Вася понятийно должен Олегу, ведь Татаров способствовал, чтобы тот стал руководителем СБУ. Но Васю выбирал президент, долго к нему присматривался. Что касается генпрокурора, то Костин — это человек Ермака. Андрей просто переключил Костина на работу с Олегом», — рассказал УП влиятельный собеседник из команды главы Офиса президента.

В УП подчеркивают, что хотя руководитель МВД Игорь Клименко имеет власть в системе и развивает свою команду в министерстве в системе, где принятие решений сосредоточено в одном центре, Клименко вынужден осуществлять «координацию» с профильным заместителем главы Офиса президента.

Кроме того, по данным УП, заместитель главы Офиса президента также поддерживает «рабочие» связи с несколькими судьями, среди которых можно вспомнить главу Печерского районного суда Киева Руслана Козлова и главу Шевченковского районного суда Киева Евгения Мартынова.

Остается открытым вопрос, имеет ли заместитель главы Офиса президента влияние на новосозданные антикоррупционные органы.

«Понимаете, нового руководителя НАБУ Кривоноса или его заместителя Углаву, мягко говоря, трудно назвать людьми Татарова. Но Олегу и не нужно ставить туда своих кадров, чтобы не создавать скандала с международными партнерами. Ему достаточно завербовать кого-то внутри, чтобы получать заранее информацию о делах и обысках», — объясняет анонимный собеседник, который причастен к созданию Национального антикоррупционного бюро.

Заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Андрей Синюк, согласно данным УП, также имеет хорошие отношения с бывшим заместителем Генерального прокурора Украины Алексеем Симоненко.

Однако даже при такой масштабной концентрации власти в команде Зеленского советуют не смотреть на Татарова и советуют не переоценивать его влияние.