«Имеем успехи». На Таврическом направлении ВСУ выбивают россиян с позиций, за сутки РФ потеряла более двух рот — Тарнавский

5 июля, 14:46
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Украинский военный (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Украинский военный (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

На Таврическом направлении ВСУ системно выбивают врага с позиций и имеют успехи, заявил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский в среду, 5 июля.

«На Таврическом направлении Силы обороны системно выбивают врага с позиций. Есть успехи», — говорится в его сообщении в Telegram.

По его словам, артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1541 огневую задачу.

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За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот. Уничтожено 25 единиц военной техники противника.

В частности:

  • две ББМ,
  • три пушки Д-30,
  • пушка 2А36 Гиацинт-Б,
  • ЗРК 9К330 Тор,
  • РЛС Зоопарк,
  • автомобильная техника.

Также было уничтожено девять складов боеприпасов врага.

«Двигаемся вперед», — сказал он.

Генштаб ВСУ сообщал, что в Украине за минувшие сутки ликвидировали 670 российских окупантов. В общей сложности потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 231 тысячу военных.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Контрнаступление Война России против Украины Александр Тарнавский

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