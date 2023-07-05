«Имеем успехи». На Таврическом направлении ВСУ выбивают россиян с позиций, за сутки РФ потеряла более двух рот — Тарнавский
Украинский военный (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)
На Таврическом направлении ВСУ системно выбивают врага с позиций и имеют успехи, заявил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский в среду, 5 июля.
«На Таврическом направлении Силы обороны системно выбивают врага с позиций. Есть успехи», — говорится в его сообщении в Telegram.
По его словам, артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1541 огневую задачу.
За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот. Уничтожено 25 единиц военной техники противника.
В частности:
- две ББМ,
- три пушки Д-30,
- пушка 2А36 Гиацинт-Б,
- ЗРК 9К330 Тор,
- РЛС Зоопарк,
- автомобильная техника.
Также было уничтожено девять складов боеприпасов врага.
«Двигаемся вперед», — сказал он.
Генштаб ВСУ сообщал, что в Украине за минувшие сутки ликвидировали 670 российских окупантов. В общей сложности потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 231 тысячу военных.