ВСУ продвигаются вперед на Таврическом направлении, есть освобожденные территории — Тарнавский 26 июня, 14:48 ВСУ продвигаются вперед на Таврическом направлении (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

На Таврическом направлении Силы обороны продвигаются вперед, уже есть освобожденные территории и наше движение продолжается, заявил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский в понедельник, 26 июня.

По его словам, за прошедшие сутки враг 18 раз атаковал наши позиции и совершил 450 обстрелов.

«Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 954 огневых задачи», — говорится в его сообщении в Telegram.

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Тарнавский заявил, что за последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти четыре роты. Уничтожено 15 единиц военной техники противника.

В частности:

четыре ББМ,

два БпЛА Supercam,

самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация,

автомобильная техника.

Также уничтожен склад боеприпасов врага. Продолжается работа по утилизации россиян.

Инфографика: NV

Контрнаступление Украины: последние новости

23 июня в Минобороны сообщили, что украинские военные продолжают активно проводить наступательные действия.

Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что за прошедшую неделю в рамках контрнаступления ВСУ потери оккупационной армии РФ превысили украинские в восемь раз.



Президент Владимир Зеленский заявил, что прогресс после начала наступления ВСУ «медленнее, чем хотелось бы», но Украина будет продвигаться дальше, «как сочтет нужным».

15 июня Маляр сообщала, что наступление продолжается на нескольких направлениях. По ее словам, ВСУ постепенно, но уверенно продвигаются вперед и наносят значительные потери врагу.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что украинское контрнаступление станет сложной и жестокой битвой.