На Таврическом направлении Силы обороны Украины уничтожают технику РФ, ВСУ продолжают движение вперед — Тарнавский 4 августа, 15:05 Украинский военный (Фото:REUTERS/Stringer)

В пятницу, 4 августа, командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский заявил, что на Таврическом направлении продолжается работа Сил обороны.

«Артиллерийские подразделения наших войск в течение суток выполнили 1477 огневых задач», — говорится в его сообщении в Telegram.

Тарнавский заявил, что было уничтожено 21 единицу военной техники противника. В частности:

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три ББМ,

шесть единиц артиллерийских систем и минометов,

один ПТРК,

один станковый гранатомет,

четыре БПЛА,

три единицы автомобильной и три единицы специальной техники.

Также было уничтожено три склада боеприпасов противника.

«Продолжаем движение вперед», — добавил он.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

По данным Financial Times, Украина сменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и добиваются ощутимых результатов.

Накануне в Генштабе заявили, что ВСУ не дают россиянам отбить утраченные позиции северо-восточнее села Работино, в 20 км от Токмака, а также имеют успех возле Старомайорского. Идут бои.