На Таврическом направлении Силы обороны Украины уничтожают технику РФ, ВСУ продолжают движение вперед — Тарнавский
Украинский военный (Фото:REUTERS/Stringer)
В пятницу, 4 августа, командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский заявил, что на Таврическом направлении продолжается работа Сил обороны.
«Артиллерийские подразделения наших войск в течение суток выполнили 1477 огневых задач», — говорится в его сообщении в Telegram.
Тарнавский заявил, что было уничтожено 21 единицу военной техники противника. В частности:
- три ББМ,
- шесть единиц артиллерийских систем и минометов,
- один ПТРК,
- один станковый гранатомет,
- четыре БПЛА,
- три единицы автомобильной и три единицы специальной техники.
Также было уничтожено три склада боеприпасов противника.
«Продолжаем движение вперед», — добавил он.
Контрнаступление ВСУ: последние новости
Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.
По данным Financial Times, Украина сменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и добиваются ощутимых результатов.
Накануне в Генштабе заявили, что ВСУ не дают россиянам отбить утраченные позиции северо-восточнее села Работино, в 20 км от Токмака, а также имеют успех возле Старомайорского. Идут бои.