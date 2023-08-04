На Таврическом направлении Силы обороны Украины уничтожают технику РФ, ВСУ продолжают движение вперед — Тарнавский

4 августа, 15:05
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Украинский военный (Фото:REUTERS/Stringer)

Украинский военный (Фото:REUTERS/Stringer)

В пятницу, 4 августа, командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский заявил, что на Таврическом направлении продолжается работа Сил обороны.

«Артиллерийские подразделения наших войск в течение суток выполнили 1477 огневых задач», — говорится в его сообщении в Telegram.

Тарнавский заявил, что было уничтожено 21 единицу военной техники противника. В частности:

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  • три ББМ,
  • шесть единиц артиллерийских систем и минометов,
  • один ПТРК,
  • один станковый гранатомет,
  • четыре БПЛА,
  • три единицы автомобильной и три единицы специальной техники.
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Также было уничтожено три склада боеприпасов противника.

«Продолжаем движение вперед», — добавил он.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

По данным Financial Times, Украина сменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и добиваются ощутимых результатов.

Накануне в Генштабе заявили, что ВСУ не дают россиянам отбить утраченные позиции северо-восточнее села Работино, в 20 км от Токмака, а также имеют успех возле Старомайорского. Идут бои.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины Александр Тарнавский

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