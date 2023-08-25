На Таврическом направлении продолжается движение Сил обороны — Тарнавский 25 августа, 15:00 Украинский военный (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

На Таврическом направлении продолжается движение Сил обороны Украины.

Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский в пятницу, 25 августа в Telegram.

По его словам, артиллерийские подразделения ВСУ в течение суток выполнили 1327 огневых задач.

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За последние сутки потери врага составили 273 человека (безвозвратные — 109, раненые — 160, плен — четыре).

Уничтожено 23 единицы военной техники противника:

шесть ББМ,

семь артиллерийских систем и минометов,

РСЗО,

два БПЛА,

шесть единиц автомобильной и одну — специальной техники.

Также было уничтожено три склада боеприпасов врага.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

Издание WSJ со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал официальным лицам США, что украинские силы находятся на пороге прорыва, комментируя критику «медленных темпов» контрнаступления.



В Генштабе подтвердили успех ВСУ в направлении Работино, заявив, что бойцы закрепляются на достигнутых рубежах. Они продолжают наступать на Мелитопольском направлении.

16 августа Минобороны сообщило об освобождении Урожайного. Всего в июне Силы обороны отвоевали девять населенных пунктов на юге и востоке Украины, в июле — Старомайорское.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские защитники «шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед».



Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.



По данным Financial Times, Украина сменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и добиваются ощутимых результатов.