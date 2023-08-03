Украинские саперы обнаружили две российские противопехотные мины на пути следования миссии МАГАТЭ к ЗАЭС — видео 3 августа, 13:58 Украинские саперы обезвреживают российские противопехотные мины (Фото:t.me/otarnavskiy)

Украинские саперы обнаружили две российские противопехотные мины на пути следования миссии МАГАТЭ к ЗАЭС.

Об этом в четверг, 3 августа, сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский в Telegram.

«Сегодня утром нашим саперам удалось обнаружить две российские противопехотные мины на пути следования миссии МАГАТЭ к Запорожской АЭС», — говорится в сообщении.

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По его словам, мины были обезврежены, что позволило гарантировать безопасность экспертов.

Угроза теракта на Запорожской АЭС — что известно

Запорожская АЭС была захвачена российскими оккупантами в марте 2022 года. С тех пор захватчики постоянно вмешиваются в работу украинских специалистов, которые находятся на станции. Они постоянно подвергают персонал станции запугиваниям, прибегают к похищениям и заставляют подписывать контракты с Росатомом.



22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов также заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ЗАЭС.

По его информации, возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой, также заминирован охладитель.

Во вторник, 25 июля, Энергоатом сообщил, что оккупанты нарушили регламент работ на станции и намеренно перевели 4-й энергоблок ЗАЭС в режим «горячей остановки».

В пятницу, 28 июля, Энергоатом заявил, что российские террористы похитили и постоянно пытают сотрудника Запорожской атомной электростанции Сергея Потинга.