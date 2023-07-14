«Это как в боксе». ВСУ на больших дистанциях эффективно побеждают россиян — Тарнавский 14 июля, 12:54 Тарнавский заявил, что на больших дистанциях ВСУ эффективно побеждают россиян (Фото:REUTERS/Stringer)

На больших дистанциях ВСУ эффективно побеждают россиян, заявил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия генерал Александр Тарнавский.

«Это как в боксе, мы держим соперника на расстоянии вытянутой руки. Мы не подпускаем его близко. Потому что ближний бой — это совсем другое дело. На больших дистанциях мы эффективно побеждаем россиян», — сказал он в интервью CNN.

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По его словам, ожидалось, что контрнаступление «должно быть быстрым, молниеносным движением, уничтожением противника, захватом каких-то рубежей, каких-то объектов, объектов атаки и в результате достижением какой-то цели».



«Это удается, но не так, как хотелось бы каждому из нас», — сказал Тарнавский.

Генерал заявил, что причина заключается в том, что «россияне достаточно мощно подготовились» к наступлению ВСУ.

«Они провели очень плотное комплексное минирование с использованием минных полей, фугасных боеприпасов и непосредственной закладки мощных фугасов, которые теперь расположены в местах прохода техники и людей», — сказал он.

