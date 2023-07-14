«Это как в боксе». ВСУ на больших дистанциях эффективно побеждают россиян — Тарнавский

14 июля, 12:54
Поделиться:
Тарнавский заявил, что на больших дистанциях ВСУ эффективно побеждают россиян (Фото:REUTERS/Stringer)

Тарнавский заявил, что на больших дистанциях ВСУ эффективно побеждают россиян (Фото:REUTERS/Stringer)

На больших дистанциях ВСУ эффективно побеждают россиян, заявил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия генерал Александр Тарнавский.

«Это как в боксе, мы держим соперника на расстоянии вытянутой руки. Мы не подпускаем его близко. Потому что ближний бой — это совсем другое дело. На больших дистанциях мы эффективно побеждаем россиян», — сказал он в интервью CNN.

Видео дня

По его словам, ожидалось, что контрнаступление «должно быть быстрым, молниеносным движением, уничтожением противника, захватом каких-то рубежей, каких-то объектов, объектов атаки и в результате достижением какой-то цели».

«Это удается, но не так, как хотелось бы каждому из нас», — сказал Тарнавский.

Читайте также:

Генерал заявил, что причина заключается в том, что «россияне достаточно мощно подготовились» к наступлению ВСУ.

«Они провели очень плотное комплексное минирование с использованием минных полей, фугасных боеприпасов и непосредственной закладки мощных фугасов, которые теперь расположены в местах прохода техники и людей», — сказал он.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Контрнаступление Война России против Украины Александр Тарнавский

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X