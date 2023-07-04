ВСУ продвигаются вперед на Таврическом направлении, российские войска выбиты с ряда позиций — генерал Тарнавский 4 июля, 14:02 Украинский военный (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

ВСУ имеют продвижение вперед на Таврическом направлении, российские войска выбиты с ряда позиций, заявил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский в Telegram во вторник, 4 июля.

По его словам, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1283 огневых задач.

За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты.

Видео дня

Уничтожено 36 единиц военной техники противника, в частности:

два танка,

девять ББМ,

две пушки Д-30,

четыре единицы БМ-21 Град,

три БПЛА Supercam,

БпЛА Ланцет,

БпЛА Орлан-10,

две пушки 2А36 Гиацинт-Б,

пушка 2С5 Гиацинт-С,

ЗРК Панцирь-С,

ЗРК 9К330 Тор,

две самоходные артиллерийские установки 2С3 Акация,

станция РЭБ,

автомобильная техника.

Также было уничтожено два склада боеприпасов врага и пункт управления.

Контрнаступление Украины: последние новости

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях и имеют успехи.

Президент Украины Владимир Зеленский показал видео с успехами ВСУ во время контрнаступления на прошлой неделе.



Также Зеленский заявил, что прогресс после начала наступления ВСУ «медленнее, чем хотелось бы», но Украина будет продвигаться дальше, «как сочтет нужным».

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный заявил, что его «злят» слова о том, что украинское контрнаступление продолжается «медленнее, чем ожидалось», и добавил, что каждый освобожденный метр украинским войскам «дается кровью».



Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что украинское контрнаступление станет сложной и жестокой битвой.