«Работаем. Победим». ВСУ продолжают продвигаться вперед на Таврическом направлении — командующий Тарнавский 29 июня, 12:53 Украинский военнослужащий 47-й отдельной механизированной бригады Магура на M2 Bradley (Фото:REUTERS/Rfe/Rl/Serhii Nuzhnenko)

ВСУ продолжают продвигаться вперед на Таврическом направлении, заявил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский в четверг, 29 июня в Telegram.

По его словам, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1337 огневых задачи. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты.

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Также уничтожено 19 единиц военной техники противника.

В частности:

два танка,

БРЭМ, МТЛБ, БРМ,

БпЛА Орлан-10,

БпЛА Zala,

самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация,

гаубица 2А65 Мста-Б,

автомобильная техника.

Контрнаступление Украины: последние новости

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях и имеют успехи. На последнем — продвинулись на 1300 метров.



23 июня в Минобороны сообщили, что украинские военные продолжают активно проводить наступательные действия.

Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что за прошедшую неделю в рамках контрнаступления ВСУ потери оккупационной армии РФ превысили украинские в восемь раз.



Президент Владимир Зеленский заявил, что прогресс после начала наступления ВСУ «медленнее, чем хотелось бы», но Украина будет продвигаться дальше, «как сочтет нужным».

15 июня Маляр сообщала, что наступление продолжается на нескольких направлениях. По ее словам, ВСУ постепенно, но уверенно продвигаются вперед и наносят значительные потери врагу.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что украинское контрнаступление станет сложной и жестокой битвой.