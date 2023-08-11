На Таврическом направлении есть движение вперед и успехи — Тарнавский 11 августа, 12:45 Украинский военный (Фото:REUTERS/Stringer)

В пятницу, 11 августа, командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский заявил, что на Таврическом направлении есть движение вперед и успехи.

Тарнавский сообщил в Telegram, что артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1464 огневых задачи.

За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 257 человек (погибшие — 49, раненые — 208).

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Уничтожено 16 единиц военной техники противника:

четыре ББМ,

три артиллерийские системы и минометы,

один РСЗО,

один БПЛА,

пять единиц автомобильной техники,

две единицы специальной техники.

По его словам, также было уничтожено пять складов боеприпасов.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

4 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинским военнослужащим удалось прорвать оборону российских оккупантов в некоторых местах на южных направлениях.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские защитники «шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед».



Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.



По данным Financial Times, Украина сменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и добиваются ощутимых результатов.

Накануне Генштаб сообщал, что Вооруженные силы Украины во время наступательных действий на Авдеевском направлении выбили российских оккупантов с позиций в районе южнее Авдеевки.