Тарифы на газ, электроэнергию и воду: изменилась ли стоимость услуг ЖКХ с 1 сентября? 1 сентября, 09:12 Тарифы на воду останутся без изменений (Фото:kaboompics via Pixabay)

В правительстве неоднократно предупреждали украинцев о необходимости готовиться к сложному осенне-зимнему периоду. Однако изменилась ли стоимость ЖКХ-услуг с 1 сентября 2022 года, в первый день осени?

Тарифы на газ с 1 сентября

Тарифы на газ для населения остаются прежними — все без исключения пользователи будут получать услуги по фиксированной цене — 7,96 грн/м³ ( с НДС, без стоимости транспортировки).

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О том, что новым клиентам Нафтогаза необходимо зарегистрироваться и получить личные счета в компании, НВ писал ранее. Также напоминаем, что ошибочно произведенную переплату за газ можно вернуть.

Тарифы на воду с 1 сентября

Тарифы на водоснабжение и водоотвод также не изменятся. Они будут оставаться на уровне действовавших до начала войны России, что законодательно закреплено соответствующим правительственным постановлением.

Тарифы на электроэнергию с 1 сентября

Тарифы на электроэнергию для населения будут оставаться без изменений, они зависят только от объема потребления:

1,44 грн/кВт-час — за потребление до 250 кВт-час в месяц;

1,68/кВт-час — за потребление свыше 250 кВт-ч в месяц

Напомним, ранее Кабмин пролонгировал действие тарифов на электроэнергию для населения.



По словам премьер-министра, усилия государства нацелены на постоянство тарифов ЖКХ, являющихся сферой ответственности Кабмина. Согласно соответствующему постановлению действующие тарифы должны действовать до 31 октября 2022 года.

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