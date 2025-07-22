15 портовых операторов обратились в Координационный совет по развитию конкуренции в морских портах при Минразвития. В документе говорится о необходимости установить равную стоимость железнодорожных перевозок ко всем трем морским портам Большой Одессы — «Черноморск», «Одесса» и «Южный». Указано, что неравенство уже бьет по грузопотоку, а рынок оказался на грани монополизации из-за решения АО «Укрзализныця».

С 25 января 2025 года УЗ изменила тарифы так, что перевозки в порты «Черноморск» и «Одесса» стали стоить на $2−2,6/т (без НДС) больше, чем в порт «Южный». После индексации разница может достигать до $4/т, «что сделает два порта из трех полностью неконкурентными и инвестиционно не привлекательными».

Подписанты считают, что установление неравных условий содержит признаки злоупотребления «Укрзализныцей» своим положением и противоречит принципам конкуренции, прозрачности и равного доступа к инфраструктуре. В противовес они приводят международную практику: в США, несмотря на разную протяженность маршрутов к портам, тарифы остаются одинаковыми — для обеспечения честной конкуренции.

С критикой решений также выступили Американская торговая палата и Европейская бизнес-ассоциация. Кроме этого, экспортеры отмечают, что уже сейчас, при планировании своей деятельности на 2025/2026 маркетинговый год, морские порты «Черноморск» и «Одесса» являются финансово не привлекательными из-за дорогой логистики по сравнению с субъектами хозяйствования порта «Южный».

Компании-члены Американской торговой палаты в Украине (Палата) не поддерживают значительное повышение стоимости железнодорожных перевозок в направлении терминалов порта «Черноморск», которое было инициировано акционерным обществом «Украинская железная дорога» (АО «Укрзализныця»).

Эксперты компаний-членов Палаты подчеркивают необходимость срочного решения данного вопроса, а также обеспечения прозрачного и эффективного подхода к определению тарифных расстояний для всех портов и равноправного и конкурентного функционирования портовой логистики в Украине.

В письме к Координационному совету, который возглавляет заместитель Министра развития общин и территорий Украины Андрей Кашуба, также предлагается:

введение единого и прозрачного механизма формирования железнодорожных тарифов для всех трех портов Большой Одессы;

утверждение такой политики на уровне, например, Минразвития, а не исключительно УЗ.

Совместное обращение портовых операторов в Минразвития

Они призывают Министерство развития общин и территорий Украины оперативно обеспечить справедливый подход к тарифообразованию, способный удержать экспортеров и инвесторов в регионе. Также предлагают Координационному совету выступить платформой для согласования тарифной политики, что будет способствовать сбалансированному развитию портов Большой Одессы.

Напомним, на этом фоне происходит процесс подготовки концессионного проекта в порту «Черноморск».