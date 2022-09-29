Отопительный сезон. Какие изменения ждут тарифы ЖКХ с 1 октября 2022 года 29 сентября, 06:27 Какие будут тарифы на ЖКХ с 1 октября 2022 года (Фото:pixabay.com)

Каждый год украинцы готовятся к осеннему похолоданию и зиме — именно в октябре начинается отопительный сезон. Что будет с ценами на услуги ЖКХ в Украине с 1 октября 2022 года?

Тарифы на электроэнергию с 1 октября 2022 г.

Нынешний тариф на электроэнергию для населения действует с 1 октября 2021 года. Он составляет 1,44 грн за кВт-ч.

В то же время домохозяйства, потребляющие более 250 киловатт, оплачивают электроэнергию по обычному тарифу — 1,68 грн за кВт-ч.

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Тарифы на воду с 1 октября 2022 года.

Цена на горячую и холодную воду не меняется с 1 октября ― Нафтогаз поставляет газ производителям тепла по 7,40 грн/м³. Цена остается постоянной для всех потребителей горячей воды и отопления.

Тарифы на газ с 1 октября 2022 года.

Цены на для бытовых потребителей не изменяются с 1 октября 2022 ― 7,96 грн/м³ (с НДС, без стоимости транспортировки), как и перечень поставщиков природного газа для населения. Стоимость доставки газа, утвержденная НКРЭК на 2022 год, остается без изменений, и должна по-прежнему уплачиваться отдельно.

До принятия заморозки тарифов, фиксированной цена на газ должна оставаться без изменений до 31 мая 2023 года.

Согласно постановлению тарифы на коммунальные услуги в Украине прологновали и они действуют с 01 октября 2021 года по 31 октября 2022 года включительно.

18 августа Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому в течение действия военного положения и шести месяцев после его окончания в Украине вводится мораторий на повышение тарифов на тепловую энергию (ее производство, транспортировка и снабжение), услуги по снабжению тепловой энергии и снабжению горячей водой для всех категорий потребителей.