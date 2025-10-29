Тарифы на холодную воду в ноябре — ждать ли изменений

29 октября, 11:32
В ноябре рост тарифов на холодную воду не ожидается (Фото: com77380 / pixabay.com)

Рассказываем, придется ли украинцам платить больше за поставки холодной воды в ноябре.

Согласно постановлению КМУ 502, Некоторые вопросы регулирования деятельности в сфере коммунальных услуг в связи с введением в Украине военного положения, Правительство рекомендует не повышать тарифы на коммунальные услуги, в том числе на водоснабжение и водоотвод, во время действия военного положения.

Тарифы на воду отличаются в городах и областях из-за того, что поставки осуществляют разные компании. За холодную воду отвечает обычно водоканал, за горячую воду — тот, кто и за отопление. В Украине тарифы определяет НКРЭКУ.

Сейчас тариф на холодную воду без изменений — в Киеве это 30,38 грн за кубометр, во Львове — 25,88 грн, в Харькове — 24,51 грн, в Днепре — 47,18 грн.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Водоснабжение Тарифы Тарифы на воду Ноябрь

