Рассказываем, придется ли украинцам платить больше за поставки холодной воды в ноябре.

Согласно постановлению КМУ 502, Некоторые вопросы регулирования деятельности в сфере коммунальных услуг в связи с введением в Украине военного положения, Правительство рекомендует не повышать тарифы на коммунальные услуги, в том числе на водоснабжение и водоотвод, во время действия военного положения.

Реклама

Тарифы на воду отличаются в городах и областях из-за того, что поставки осуществляют разные компании. За холодную воду отвечает обычно водоканал, за горячую воду — тот, кто и за отопление. В Украине тарифы определяет НКРЭКУ.

Сейчас тариф на холодную воду без изменений — в Киеве это 30,38 грн за кубометр, во Львове — 25,88 грн, в Харькове — 24,51 грн, в Днепре — 47,18 грн.