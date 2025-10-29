Начало отопительного сезона: придется ли украинцам в этом году платить больше за теплоснабжение

Из-за моратория на повышение коммунальных тарифов во время военного положения цены на отопление не изменятся (Фото: ri / pixabay.com)

С 28 октября в Украине начался отопительный сезон , сообщил президент Украины Владимир Зеленский. NV рассказывает, придется ли украинцам в этом году платить за электроснабжение больше.

Поскольку в Украине будет продолжать действовать мораторий на повышение коммунальных тарифов, в частности на газ, отопление и горячее водоснабжение, который был введен из-за военного положения, в ноябре суммы в платежках останутся неизменными.

Реклама

Тариф на отопление в каждом регионе рассчитывается по-разному. Согласно данным Киевтеплоэнерго, в Киеве жители будут платить 1654,41 грн/Гкал.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, в столице отопление в квартирах должны включить 29 октября.

Заместитель министра развития общин и территорий Константин Ковальчук 28 октября сообщал, что в Украине к теплоснабжению подключили более половины объектов социальной инфраструктуры, а в восьми областях уже начата подача тепла в жилые дома.

