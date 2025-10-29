Изменятся ли в ноябре цены на газ для украинцев

Бытовые потребители, которые пользуются услугами Нафтогаза, как и раньше, будут платить 7,96 грн за кубометр (Фото: arstockphoto / pixabay.com)

Официальной датой начала отопительного сезона в Украине является 28 октября. Об этом объявил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что Украина нашла деньги на 70% потребностей по импорту газа. NV рассказывает, изменятся ли в ноябре цены на газ.

Поскольку в Украине будет продолжать действовать мораторий на повышение коммунальных тарифов, в частности на газ, отопление и горячее водоснабжение, который был введен из-за военного положения, цены на газ в ноябре 2025 года не изменятся.

Бытовые потребители, которые пользуются услугами Нафтогаза, как и раньше, будут платить 7,96 грн за кубометр. Цены у остальных поставщиков будут в пределах от 7,7 грн до 9,90 грн за кубометр.

9 октября агентство Bloomberg сообщало, что российские атаки разрушили 60% добычи газа в Украине за несколько дней.

Отмечалось, что если удары будут продолжаться, Украина ожидает, что до конца марта 2026 года ей придется закупить примерно 4,4 млрд кубометров газа на сумму почти 2 млрд евро, по словам лиц, знакомых с деталями. Это эквивалентно почти 20% годового потребления Украины.

3 октября Нафтогаз сообщил, что Россия осуществила крупнейшую массированную атаку на газодобывающую инфраструктуру с начала полномасштабной войны, ударив по объектам в Харьковской и Полтавской областях, значительное количество объектов было критически повреждено.

5 октября компания сообщила о новом массированном ударе по объектам, которые обеспечивают украинцев газом в зимний период.