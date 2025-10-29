Что будет с ценами на электроэнергию с 1 ноября

Украинцы и в дальнейшем будут платить за свет 4,32 грн за кВт/ч (Фото: Couleur / pixabay.com)

Осенью Россия усилила обстрелы энергетической инфраструктуры Украины, что повлекло перебои с электроснабжением в ряде регионов. NV рассказывает, изменятся ли тарифы на электроэнергию с 1 ноября.

Поскольку в Украине будет продолжать действовать мораторий на повышение коммунальных тарифов, в частности на газ, отопление и горячее водоснабжение, который был введен из-за военного положения, тарифы на электроэнергию в ноябре не изменятся.

После 1 ноября украинцы и в дальнейшем будут платить за свет 4,32 грн за кВт/ч, а для потребителей с электроотоплением будет действовать льготный тариф на электроэнергию: 2,64 грн за кВт/ч за первые 2000 кВт/ч в месяц.

Для владельцев многозонных счетчиков в часы ночной минимальной нагрузки (23:00−07:00) действует специальный тариф 1,73 грн за кВт/ч, з а в часы пикового потребления (08:00−11:00 и 20:00−22:00) он составляет 6,48 грн за кВт/ч.

В Укрэнерго сообщали, что 28 октября из-за сложной ситуации в энергосистеме, обусловленной последствиями предыдущих российских обстрелов — в нескольких регионах Украины с 08:00 до 22:00 вынужденно введены графики почасовых отключений объемом от одной до двух очередей.

Глава Правления НЭК Укрэнерго Виталий Зайченко заявил во время брифинга 28 октября, что согласованная максимальная мощность импорта электроэнергии в Украину из других европейских государств в октябре составляет до 2 100 МВт. Укрэнерго работает над увеличением максимальной мощности импорта.

