С первых дней войны присоединился к ВСУ. В Донецкой области погиб майор НАБУ Тарас Пона
Тарас Пона погиб в Донецкой области (Фото:t.me/nab_ukraine)
В пятницу, 21 октября, майор УСО НАБУ Тарас Пона погиб во время боевых действий в районе Бахмута.
Об этом говорится в сообщении НАБУ в Telegram.
«21 октября во время боя в Донецкой области погиб сотрудник Национального бюро Тарас Пона», — говорится в сообщении.
В НАБУ заявили, что Тарас с первых дней полномасштабного вторжения присоединился к рядам ВСУ и с оружием в руках защищал нашу землю от оккупантов.
Уроженец Черкасской области, в рядах Бюро с января 2016 года. У Тараса осталось трое детей и жена.