С первых дней войны присоединился к ВСУ. В Донецкой области погиб майор НАБУ Тарас Пона

24 октября, 12:49
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Тарас Пона погиб в Донецкой области (Фото:t.me/nab_ukraine)

Тарас Пона погиб в Донецкой области (Фото:t.me/nab_ukraine)

В пятницу, 21 октября, майор УСО НАБУ Тарас Пона погиб во время боевых действий в районе Бахмута.

Об этом говорится в сообщении НАБУ в Telegram.

«21 октября во время боя в Донецкой области погиб сотрудник Национального бюро Тарас Пона», — говорится в сообщении.

В НАБУ заявили, что Тарас с первых дней полномасштабного вторжения присоединился к рядам ВСУ и с оружием в руках защищал нашу землю от оккупантов.

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Уроженец Черкасской области, в рядах Бюро с января 2016 года. У Тараса осталось трое детей и жена.

https://www.youtube.com/watch?v=9GQi9GSqW0I
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Донецкая область Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Война России против Украины

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