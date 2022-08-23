Могут отступить сами. Возможно ли контрнаступление Украины на юге — мнение Тараса Чмута 23 августа, 18:52 Украинский военный недалеко от линии фронта в Николаевской области (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Руководитель крупнейшего украинского фонда помощи армии Повернись живим Тарас Чмут рассказал НВ, что он думает о возможности контрнаступления Украины на юге.



На вопрос о том, достаточно ли у Украины сил для контрнаступления на юге Чмут ответил: «По-моему, нет, — в таком формате, как есть сейчас. Или с большими потерями».

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При этом он предположил, что тактическая обстановка в Херсонской области может способствовать тому, что россияне покинут ее правобережную часть.

«Отступят самостоятельно, как они это сделали на севере, и закрепятся на линии Днепра. Такой вариант возможен», — уточнил руководитель фонда Повернись живим, отметив, что этот сценарий «довольно реалистичный».

22 августа в эфире телемарафона руководительница объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что Вооруженные силы Украины «системно и методично» проводят контрнаступательные действия на юге.

«Если все ожидали, что это будет подъем войска и маршевый проход по степям Херсонской области, то это зря. Поскольку в условиях современной войны контрнаступление выглядит иначе. Это в основном истощение сил врага», — отметила она.

Западные официальные лица заявляют, что война в Украине находится в операционном застое и ни одна сторона не может создать достаточный наземный боевой потенциал, чтобы повлиять на ход событий.



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