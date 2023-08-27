«Он знает армию, он был морпехом». Легендарная Тайра — о Тарасе Чмуте, главе фонда Вернись живым 27 августа, 08:16 NV Премиум Глава благотворительного фонда Вернись живым Тарас Чмут стал одним из героев проекта NV Люди, приближающие победу (Фото:Благотворительный фонд Вернись живым)

Юлия Паевская (Тайра) для проекта NV Люди, приближающие победу рассказала о главе благотворительного фонда Вернись живым Тарасе Чмуте.

Тарас Чмут — глава благотворительного фонда Вернись живым, чей проект стал одним из крупнейших в сфере волонтерской помощи ВСУ и пользуется большим доверием в обществе. Фонд комплексно помогает ВСУ, спасая жизни украинским воинам и способствуя им в освобождении оккупированных территорий. Если за восемь лет существования Вернись живым собрал более 200 млн грн, то за первый год большой войны — более 7 млрд грн.

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Чмут стал одним из героев проекта NV Люди, приближающие победу, который вышел в печатном журнале № 3 за август.

В рамках проекта вдохновляющие истории героев, отобранных редакцией с помощью компетентных экспертов, частично написали журналисты NV, частично — известные украинцы и иностранцы, а некоторые из героев рассказали о себе сами. В частности, вот, что о главе благотворительного фонда Вернись живым Тарасе Чмуте написала парамедик, командир подразделения Ангелы Тайры, основательница благотворительного фонда Мрия Юлия Паевская (Тайра).

«Волонтерская деятельность Тараса Чмута и возглавляемого им благотворительного фонда Вернись живым в Украине всем хорошо известна, и она неоценима. В то же время Чмут очень интересная личность. Как по мне, чрезвычайно важно, что он склонен к глубокому анализу — как на глобальном, так и на тактическом (во всех смыслах) уровнях. Ему присуще критическое мышление, и он имеет личное мнение о событиях. Импонирует его сдержанность как в эмоциях, так и в оценках. Чмут не склонен к поспешным выводам, а всегда проводит анализ. А самое важное, что он, безусловно, является патриотом Украины.

Кроме того, он специалист, который обладает знаниями во многих областях. Как морской пехотинец он неоднократно был в зоне боевых действий на Донбассе, а потому хорошо знает армию изнутри. Например, я, пока сама не пошла служить, не понимала некоторых вещей об армии, которые можно понять только будучи частью системы. Ведь когда ты помогаешь армии, то крайне важно понимать все эти нюансы. И, судя по результатам деятельности фонда Вернись живым, можно уверенно сказать, что Чмут действительно эффективный управленец и волонтер.

Надеюсь, что со временем сотрудничество таких волонтерских проектов, как Вернись живым, и государства будет становиться все более плодотворным. И в будущем благотворительные фонды, это мощное и влиятельное волонтерское движение, смогут внести свой вклад в трансформацию и модернизацию украинского общества".

Этот материал опубликован в журнале NV № 3 за август 2023 года. Приобрести этот номер журнала можно здесь.