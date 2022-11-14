Танкиста оккупантов, обстреливавшего жилой дом в Мариуполе, приговорили к 12 годам тюрьмы 14 ноября, 10:31 Злоумышленник присоединился к российским оккупантам еще в 2014 году (Фото:СБУ)

Суд приговорил к 12 годам лишения свободы российского оккупанта, который, среди прочего, участвовал в уничтожении гражданской инфраструктуры в Донецкой области.

Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщили в Службе безопасности Украины.

Уроженец Донецка по кличке «Фил» входил в состав прокремлевской террористической организации «ДНР».

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Установлено, что в качестве оператора-наводчика Т72 он выпустил не менее 20 снарядов по жилому многоэтажному дому в Мариуполе.

В конце апреля ВСУ подбили его танк недалеко от села Ровнополь, в результате чего раненый захватчик попал в плен.

Как выяснилось, злоумышленник присоединился к оккупационным силам РФ еще в 2014 году и был членом целого ряда бандитских группировок, в частности, Сомали, Чечен и Пятнашка, на счету которых множество военных преступлений.

Решением суда он был признан виновным по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).