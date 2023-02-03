Новые танки будут использоваться для контрнаступления — Резников

3 февраля, 20:56
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Танк Leopard (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Танк Leopard (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Украинские силы будут использовать новые танки, которые страны НАТО готовы передать Украине, для контрнаступления.

Об этом сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников на совместной пресс-конференции с вице-премьер-министром Республики Польша Мариушем Блащаком.

«Танковая коалиция» с основными танками стран НАТО нам нужна для контрнаступления. То есть мы будем использовать их в качестве «стального кулака» для того, чтобы пробивать их линию обороны тогда, когда эти корпуса будут готовы", — сказал министр.

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Резников уточнил, что Генштаб примет решение в каком месте атаковать оккупантов. Министр отметил, что для сдерживания возможного нового российского наступления на юге и востоке ВСУ задействуют ресурсы, в первую очередь 155-мм артиллерию и другие средства поражения.

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«Поэтому мы сегодня говорим, что приоритетом на поле боя остается 155 мм артиллерия и снаряды к ней», — подчеркнул он.

25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. В тот же день США объявили о предстоящей отправке на фронт 31 танка Abrams. Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что первые танки могут отправить в Украину до конца марта.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получит 120−140 современных западных танков в первой волне. По его словам, танковая коалиция уже насчитывает 12 стран-участниц.

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что для наступления защитникам Украины нужно 300−500 танков.

https://www.youtube.com/embed/xSvoPfk9exY
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Танки НАТО Российская агрессия Контрнаступление

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